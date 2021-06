On prépare ensemble le 44ème festival du film court en plein air !

La chronique expo

Vicant ou pas vivant ? Où ça pousse ? Autant de questions que la Casemate pose aux enfants à travers leur exposition jeunesse "Le Jardin Extraordinaire".

Un jardin idéal où les plus petits déambulent du potager au verger, d’une cabane à une serre et où chacun des végétaux rencontrés, de la modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des jeux, son secret : je suis, comme vous, un être vivant !

Un être vivant qui a besoin de soleil, d’eau et d’autres éléments pour se nourrir et se développer.





Les coup(s) de coeur du libraire

Cette semaine, Emmanuelle Methel nous partage deux découvertes, deux coups de foudre!

"Esther Andersen" de Timothée de Fontbelle illustré par Irène Bonacina : Comme chaque été le narrateur rejoint son oncle Angelo pour les vacances. Dès son arrivée il va sillonner les alentours avec son vélo et faire d'incroyables découvertes... Esther Andersen sera la plus belle.

Chaque phrase de cet album est une vraie pépite, de ses phrases que l'on note dans un carnet pour ne pas les oublier. Une ode aux vacances, à l'enfance, aux découvertes et à l'Amour.

"Au fil de la vie" d'Aurora Sanseverino. Une histoire… en quelques mots… qui retrace le chemin que chacun de nous peut entreprendre dans son existence... Son fil conducteur ? Une pelote qui se transforme, change selon les situations… leur donnant ainsi tout leur sens, comme une métaphore de la vie…

Un magnifique ouvrage grenoblois et auto édité !



Le témoignage

Notre invitée, Gabriela Trujillo, directrice de la cinémathèque de Grenoble nous dévoile le programme et les nouveautés de la 44ème édition du Festival du Film Court en plein air !

Le plus ancien rendez-vous dédié au court se réinvente cette année pour répondre aux contraintes de notre époque : une partie des projections se fera, non pas Place Saint André mais au Parc Paul Mistral.

Venez gratuitement visionner les films en compétition dans ce décor unique et sécurisant !