Présentation de l'Agence Normandie Livre et Lecture

C'est la rentrée : RCF vous propose une nouvelle chronique dédiée au livre.

Elle serat désormais proposée et réalisée par L'Agence Normandie Livre et Lecture.

C'est Stéphanie Carlier, chargée de communication et Vélérie Schmidt, chargée de projet éditions et rédactrice en dchef de la revue Perluète qui nous présentent les misions de l'Agence et vos nouvelles chroniques Perluète.