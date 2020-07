LE PROCHE ORIENT, WEB On dit proche…en fait éloigné, loin de notre Europe, mais prés géographiquement en fait. Éloigné de notre mode de vie , de notre climat aussi. Plus encore de notre façon de raisonner, de croire…..Déja, vous y trouvez Jérusalem le siége de toutes les religions monotheistes….ou les 2 siécles de Croisades ont laissé des traces palpables encore aujourd’hui. IL y eut également la présence Européenne après la guerre de 14-18, dont la France pour la Syrie. Bien avant encore on y relève les premiéres civilisations. Elles naquirent à l’époque antique : ainsi les Sumériens en Mésopotamie au IV ° Millénaire av JC…la riche vallée du Nil…Assyrie. Empire Hittite. Et L’Empire Egyptien ( en vert) XV °Siécle avant JC. Regardez la carte ci-dessous qui comporte en plus à l’Est Babylone, sur le fleuve Euphrate qui se jette dans le Golf Persique, c ‘est à dire tous les nœuds du monde politique et économique actuel.