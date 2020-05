"La musique, quelle soit acoustique ou électronique, appelle au rassemblement. Pourtant, le milieu alternatif de la Techno est bien souvent la cible de préjugés. L'association Pâquerette Sound milite pour faire connaitre ce mouvement en plein effusion avec la volonté de réunir tous les âges et sans barrières sociales. Elle souhaite donc vous plonger sans tabou dans cet univers controversé en rappelant son histoire, sa philosophie et son organisation. Des démonstrations de créations musicales ou de mix sur différents supports vous seront également proposées. Pour réagir à ces émissions, Tony, Julien et Thibault attendent vos commentaires et vos messages sur www.facebook.com/PakretteSound/ ou sur paquerettesound@gmail.com