Promenades dans Rome

Disons tout des suite , Rome c’est un musée en plein air , un site archéologique majeur au Monde , une

capitale contemporaine et trépidante et un des coeurs de la spiritualité humaine , mais Rome c’est aussi

une des villes les plus vertes d’Europe .

Jardins aristocratiques des anciennes villas , ces maisons des anciens patriciens élégantes et parfois

somptueuses , des parcs récents , et des bois , et des zones encore agricoles , l’Agro Romano , cette

campagne proche étendue et sauvegardée vaille que vaille .