Promenades Napolitaines

Imaginez un peu , d’abord il y a le Vesuve , 1277m , et

s’étageant doucement les pentes couvertes de genets qui font comme manteau doré à la floraison , puis

semées de vignes , d’oliviers , la plaine , et l’immense baie , à votre gauche au sud donc la presqu’ile de

Sorrente , à votre droite au nord , le cap Misène , et tout au bout de ce formidable panorama , de cette vue

d’anthologie , les iles Ischia et Capri .