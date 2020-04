Quand la culture se met au service de la solidarité

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand en direct.

POUR QUE L’ESPRIT VIVE, UNE ASSOCIATION CULTURELLE ET SOLIDAIRe

Orientée vers l’action sociale à travers la culture, l'association Pour que l’esprit vive, a l'habitude de travailler avec Les petits frères des pauvres : elle fait venir des artistes en résidence à l'abbaye de La Prée, qui appartient aux Petits frères des Pauvres. Plus récemment, elle a organisé trois concerts en confinement via internet avec de grands artistes et à destination notamment des personnes âgées.

L'association Pour que l’esprit vive mène plusieurs projets culturels : elle œuvre à la sensibilisation par la photo aux grands sujets de société comme la maladie ou le handicap. On peut admirer ces photographies dans une galerie à Paris ou sur le site internet : Sophot. Elle a aussi lancé le festival Hors Saison musicale lancé en 2012. Il s’agit d’une action musicale hivernale destinée au monde oublié de la culture. "Nous sommes des êtres reliés, explique Agnès Desjobert, directrice de la programmation de ce festival, la culture doit avoir ce souci du lien. Elle n’est pas un simple objet de consommation. On travaille avec des personnes pour des personnes, c’est le succès de toute action culturelle."



Grâce à la culture, la solidarité se fait créative

Muriel Fauriat, journaliste au Pèlerin évoque l’initiative "Lire et relié", de la bibliothérapeute Régine Detambel qui connaît un large succès. Il s’agit de lire des extraits de grands textes littéraires aux personnes qui le souhaitent : poésie, romans ou nouvelles. Les réactions des personnes qui bénéficient de cette initiative sont très touchantes, comme cette résidente d’un Ehpad qui confie : "Vous avez mis du soleil dans mon rien." Un auditeur a quant à lui parlé "des cœurs et des lettres" : des lettres poétiques écrites par des volontaires qui sont ensuite distribuées aux personnes âgées.

On a besoin de s’inspirer de ces "belles nourritures", affirme Muriel Fauriat. C’est ce qu’a fait une auditrice qui a écrit un texte à partir d’un célèbre poème de Lamartine : "Le Lac". Ecrire, pour moi, dit-elle, "c’est une sorte d’exutoire". Tout le monde en est capable explique Muriel Fauriat. Cela peut commencer par l’exercice du haïku, un petit poème issu de la tradition japonaise qui comporte trois vers. Il s’agit d’écrire sur des choses simples, sur la nature par exemple en convoquant tous ses sens, jouer avec les mots et trouver une chute inattendue comme l’exprime bien cet exemple : "Sur les champs des hauteurs, les épouvantails se coiffent d’un nuage." On peut ensuite lire le poème à nos proches, "ça ouvre des horizons", explique la journaliste du Pèlerin.

Muriel Fauriat nous rappelle par ailleurs qu’il ne faut pas oublier les libraires dont l’activité est fortement impactée par le confinement. Des sites comme : Je soutiens ma librairie permettent de commander des livres qu’on pourra prochainement récupérer sur les pas de portes des librairies à des horaires déterminés.

