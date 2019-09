Quand les chameaux bossent fort pour la vigne

La vigne est sensible à un certain nombre de maladies virales, comme la maladie du court-noué. Une nouvelle technologie, basé sur les nanobodies peut permettre de la combattre.



Rencontre avec Christophe RITZENTHALER, chercheur au CNRS, qui nous explique comment il a réussi à protéger la vigne contre ces maladies virales, grâce à l'utilisation d'anticorps tout à fait bizarres, provenant de chameaux.

Pour en savoir plus :

http://www.ibmp.cnrs.fr/equipes/biologie-et-biotechnologie-des-virus-de-la-vigne/



Illustratin musicale : Le Messie de Haendel

https://www.youtube.com/watch?v=IZcreaZqlZ0