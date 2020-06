Quand les citoyens font la loi pour sauver la planète

Définir une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) et le faire dans un esprit de justice sociale : c’était le mandat reçu par la Convention citoyenne pour le climat (CCC), un groupe de 150 citoyens, tirés au sort, mis en place suite à la crise des "Gilets jaunes" et au Grand Débat national.

Neuf mois plus tard, les 150 ont rendu leur copie : 149 propositions remises le dimanche 21 juin à la ministre Élisabeth Borne. Ce lundi 29 juin, les membres de la Convention citoyenne rencontrent le président de la République à l’Élysée.

Que se passera-t-il ensuite ? Comment ces mesures vont-elles prendre corps ? C’est la grande question désormais. Les membres de la Convention ont souhaité que deux mesures soient soumises à référendum : l’inscription dans la Constitution de la lutte contre le changement climatique et la création d’un crime d’écocide. Pour le reste, les 150 souhaitent que le gouvernement et le Parlement s’emparent de leurs propositions pour les inscrire dans la loi et la règlementation françaises.

Mais comment en est-on arrivé à ce résultat ? Qui sont les 150 ? Comment ont-ils été choisis ? Comment ont-ils travaillé ? Ce travail les a-t-il changés ? Que va-t-il maintenant se passer pour eux ? Leur mission est-elle complètement terminée ? Pourquoi se sont-ils constitués en association ?

Pour en parler, Anne Kerléo reçoit Agny Kpata, Grégoire Fraty et Guy Kulitza, trois des membres de cette Convention. Ils témoignent de ce qu'ils ont vécu ces 9 derniers mois et de leur ambition pour le projet qu'ils ont élaboré ensemble.

