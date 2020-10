Quand triomphent les voix de la vérité et de l’amour



- REMUSICALISER LE MONDE (Martin Ferron) :

« Les voix de la vérité et de l’amour triompheront » -

Création radio inspirée de la digitalisation du monde et des nouvelles tyrannies.



- BESOIN D’AILLEURS :

« L’Association des femmes des médias » et « Mama radio », deux projets

novateurs et universels qui contribuent à irradier les discriminations faites aux

femmes - CHRONIQUE DU CONGO (Sud-Kivu) - Jean Corneille Murhula.



- MUSIQUE :

« Epuguzu » - Pierre Akendengue.



- CULTURE DE SENS :

Place aux jeunes avec Eliott Roger : « Je cherche l’inspiration », un texte touchant

sur les dons du quotidien et leurs poésies.

Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation





Martin Ferron - MICROPHONE FRANCOPHONE

Emission 9 - 10e saison