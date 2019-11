Quelle Allemagne, 30 ans après la chute du mur?

la puissance symbolique de la chute du mur

Des images qui ont fait le tour du monde : il y a 30 ans, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, des milliers d’habitants de Berlin-Est franchissaient le mur qui séparait la ville en deux, témoin de l’affrontement pendant des décennies entre deux blocs qu’on pensait irréconciliables. La chute du mur fut une surprise, même si, ce qui a signifié la fin du rideau de fer a été préparé par différentes tractations diplomatiques et par la stratégie du nouveau dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev.



Et aujourd'hui, où en est l'Allemagne ?

Après la chute du mur, la perspective d’une unité allemande retrouvée suscita l’espoir d’une ère de détente et d’unité dans toute l’Europe. "L’unité allemande est un cadeau de l’Europe à l’Allemagne, au terme d’un siècle où les Allemands ont infligé des souffrances inimaginables à ce continent", a déclaré récemment le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas. Ce cadeau de l’unité retrouvée ne s’est pas faite sans difficultés et il semble même que celles-ci se prolongent et se cristallisent autour d’une mise en cause du modèle de la démocratie libérale que ce soit en Allemagne ou dans un certain nombre de pays européens.