Quelle Europe voulons-nous ?

Les Semaines sociales de France sont un lieu de formation, de débat et de propositions sur les grands enjeux de société. Elles se nourrissent et contribuent à la construction de la pensée sociale chrétienne, s’appuient sur des travaux de recherche académique et l’actualité. Elles organisent une session annuelle, ouverte à tous, consacrée à un sujet de société : l’Europe en 2004, le travail en 2013, les technosciences en 2014, les religions et les cultures en 2015, l’éducation en 2016… Ces sessions favorisent la confrontation positive des idées et des hommes pour construire une société fondée sur le bien commun. Les Semaines sociales de France travaillent dans une stricte autonomie vis-à-vis des pouvoirs et des institutions. Depuis leur création, elles ont influencé la vie sociale et politique de notre pays. Elles ont inspiré de nombreuses dispositions légales et formé un très grand nombre d’hommes et de femmes.

