Quelle place des religions à l'école?

Régulièrement, la question de la place des religions à l'école, et donc la manière dont le principe de laïcité peut fonctionner, est posée en France. La dernière polémique en date concerne des tracts du principal syndicat de parents d'élèves la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) sur lesquels on voit une maman voilée et cette mention : "Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?"

Depuis la fameuse affaire des enfants voilés, dite "l’affaire du foulard" à Creil, il y a tout juste 30 ans cette année, on peut se demander si la réflexion autour de la laïcité et de la place des religions à l’école a progressé ou si ce n'est pas la logique des pressions identitaires, dans ce domaine, qui est en train de gagner du terrain.

Il ne s’agit pas de mépriser les religions en général et l’Islam en particulier, mais de savoir les intégrer dans le champ républicain qui ne les place, ni sur un pinacle, ni hors de ses préoccupations. La laïcité à la française est une loi de compromis et d'équilibre. À nous, parents d'élèves et enseignants, de la faire vivre, au cœur d'un système scolaire censé préparer les citoyens de demain à façonner une société où chacun peut avoir sa place.