Quelle place pour la mort dans notre société ?

À l’heure où la vie s’allonge de plus en plus grâce aux progrès de la science et de la technique, à l’heure où les transhumanistes nous annoncent même la fin de la mort, quelle place notre société donne-t-elle à ce moment ultime de la vie.

"La mort est le moment le plus important de la vie, celui qui lui donne toute sa place, tout son sens" écrit le professeur Didier Sicard, ancien président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) dans la préface du livre d'Antoine Nouis "Des nouvelles de la mort" (éd. Olivétan). Et pourtant, notre société a plutôt tendance à cacher la mort, à l’exclure du quotidien.

Quelles sont les conséquences de ce rejet de la mort en périphérie de la vie ? Quelle serait la juste place de la mort ? Et comment faire pour lui donner cette juste place ?

