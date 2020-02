Quelles innovations pour une alimentation durable?

De fortes attentes autour de l'agriculture

Le Salon international de l'agriculture bat son plein en ce moment à Paris. L'agriculture est un secteur en pleine mutation qui suscite de fortes attentes, de la part des producteurs comme des consommateurs. Et notamment celle d’une alimentation plus sainte et équilibrée mais aussi plus durable.



Changer de modèle

Opter pour une agriculture respectueuse de l'environnement, cela suppose de s’inscrire dans la dynamique d’un changement de modèle, dans une authentique refondation autour de trois enjeux : la viabilité économique, l’équité sociale mais aussi bien sûr la protection de l’environnement.

Depuis plusieurs années, beaucoup d’initiatives existent déjà dans ce domaine : elles ont toutes pour point commun le développement et la mise au point de procédés innovants. Même s’il est nécessaire de veiller à la cohérence de ces pratiques pour qu’elles soient réellement vertueuses, on observe qu’émergent désormais autant du côté des industriels, des producteurs que des consommateurs que nous sommes tous - l’envie et la volonté de participer à la construction d’une agriculture qui s’inscrive résolument, dans le tournant de la transition écologique. L’innovation dans ce domaine n’est pas seulement une option, c’est l’une des conditions indispensables !