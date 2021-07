Quelques conseils de lecture avant l'été : poésie, littérature jeunesse et cinéma

Entre midi et minuit de Thierry Radière (La Table Ronde) ; Lili entre deux nids de Joan Lund Sorensen (D'Eux Éditions) ; Jojo l'affreux de Dita Zipfel et Mateo Dineen (Margot) ; Maou et l'écharpe de Clothilde Delacroix (École des Loisirs) ; C'était Kubrick de Michael Herr (Séguier).