Quelques conseils lecture : poésie, roman, jeunesse et BD

Des albums jeunesse faits d'idées et de tendresse : Tout compter de Julien Baer (Ecole des Loisirs), Nuit étoilée de Jimmy Liao (HongFei) et Résidence Beau Séjour de Gilles Bachelet (Seuil Jeunesse) ; un roman puissant, Histoire du Fils de Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel) ; de la poésie saisissante Lola et les filles à vendre de Marisol Drouin (La Peuplade) et une BD fougueuse et aventureuse, Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Petrimaux (Glénat).