Quels films à l'affiche cette semaine ?

"Un jour de pluie à New York" WOOdy Allen

C'est le 48ème film de Woody Allen (83 ans). En résumé : elle vient de décrocher une interview à New York auprès du très célèbre réalisateur Roland Pollard...elle, c'est Ashleigh, une jeune journaliste : une aubaine pour passer un week-end avec Gatsby (son petit copain, ils sont tous les deux étudiants) à Manhattan, mais rien finalement ne va se passer comme prévu...

"Ceux qui travaillent" Antoine Russbach

Le réalisateur est d'origine suisse (il est de Genève), c'est son premier film sorti en 2018. Au départ un projet plus large avait pour titre "Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et ceux qui prient", il a gardé la première partie de la trilogie. Ce qu'il a voulu montrer dans ce film, c'est "qui nous nourrit aujourd'hui ?". Un film qui parle de la consommation. Le personnage de Franck (il travaille dans le fret maritime) représente le modèle capitaliste traditionnel, c'est pour le réalisateur un "vieux modèle" qui est voué à se transformer. Dans ce film, on traite de la finalité morale du travail.

"Portrait de la jeune fille en feu" Celine sciamma

Au 18ème siècle, en 1770, le temps d'un portrait, sur une île d'exil austère, une imposante bâtisse qui ressemble à une forteresse-prison, quatre femmes se révèlent. Héloïse (Adèle Haenel) résiste au projet d'un mariage forcé refusant un portrait d'elle dédié à son futur mari. Sa mère (Valérie Golina) gardienne des bonnes moeurs et usages affirme son autorité. Sa servante avoue qu'elle est enceinte des oeuvres imposées par un homme et veut avorter. La femme peintre Marianne (Noémie Merlant) indépendante sans mari, débarque sur commande pour réaliser le portrait.

"AD ASTRA"

Le titre trouve ses origines dans le latin "Ad astra" , vers les étoiles. Des orages intergalactiques mettent en danger la Terre. On va confier au Major Roy McBride (Brad Pitt) vieux routard de l'espace, la mission d'aller au fond du système solaire pour retrouver, à 4 milliards de kilomètres, la station Lima, dirigée par son père pour trouver une vie extraterrestre dans les environs de Neptune dix ans plus tôt.