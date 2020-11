Radio don : radio, un média d'avenir

Démocratiser l’usage audio grâce au digital

Les nouvelles technologies permettent d'écouter plus facilement les radios, et celles-ci ont encore de beaux jours devant elles malgré les changements concernant la sphère médiatique. En effet, de nouvelles méthodes de consommation de contenus médiatiques sont apparues ces dernières années, fortement impactées par l’essor du digital. La jeune génération notamment, révolutionne les techniques d’informations et concernant la radio choisit un nouveau point de contact : les smartphones et ordinateurs. Les jeunes passent par les applications mobiles et sites internet et sont, contrairement aux idées reçues, amateurs de podcasts.



Des avantages impactants

Les radios et autres médias d’écoute ont un fort intérêt à démocratiser ces nouveaux usages d’accès à l’information et au divertissement. La réécoute en ligne, les podcasts et l’écoute en direct sur smartphone, permettent de consommer la radio différemment à son rythme, partout où on le veut en toutes circonstances et cette consommation est en train d’essaimer partout. Malgré le contexte difficile, les confinements ont néanmoins pour point positif d’augmenter considérablement les écoutes de podcasts. Ceux-ci deviennent des temps d’écoute, d’information, de réflexion ou de divertissement privilégiés, notamment pour les familles lorsque les parents souhaitent partager un moment sans que les yeux ne soient rivés aux écrans.



De nouveaux défis

RCF s’appuie sur de nouveaux outils et programmes pour réaliser ces changements et réussir à réaliser ces défis d’évolution de la communication. Ces nouveaux accès à la communication vont petit à petit s’implanter durablement dans le quotidien et se pérenniser ; la transition de la révolution digitale étant déjà en cours. L’avenir de la radio se joue donc dans le déroulement de cette transition qui s’accompagne de changements. Ainsi, RCF a décidé pour répondre à ces nouveaux usages et simplifier leur accès, de retravailler et d’améliorer son site internet, un projet s’élevant a près de 100 000€ avec un investissement s’étalant sur trois ans.