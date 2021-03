Fil rouge : "Rallumer les Étoiles"



REMUSICALISER LE MONDE :

"Rallumer les étoiles par la culture" - par Martin Ferron



PEU DE GENS EN PARLENT :

"Rallumer les étoiles par la résilience, la créativité et l’interdépendance : RAJERY (Madagascar)"



MUSIQUE :

"Rallumer les étoiles par la musique et le sens" : HK et les Saltimbanks - Para cuando la vida, c’est pour quand la vie



CULTURE DE SENS :

"Rallumer les étoiles par le rêve, l’enthousiasme, la confiance et le partage" : Rallumer le étoiles, création sonore inspirée de l’appel du dramaturge burkinabe Etienne Minoungou



Martin FERRON : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika LECLERC-MARCEAU : Animation