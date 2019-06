Raoul Rochat, directeur général de l'abbaye des prémontrés.

L'abbaye des prémontrés, monument historique du 18 ème est un véritable trésor architectural situé à Pont à Mousson. Centre culturel depuis 1964, Raoul Rochat, directeur général et son équipe, ont pour vocation non seulement l'animation mais aussi la sauvegarde du lieu au travers d'expositions thématiques et d'art contemporain d'envergure. Jusqu'au 16 septembre, la première rétrospective de paul Flickinger "de 7 à 77 ans" sublime l'humain.Raoul Rochat, directeur général, vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.