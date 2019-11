Rappel bataille "des Harengs", Jeanne d'Arc à Chinon et l'examen de Poitiers

Point sur la bataille historique de Rouvray dite "bataille des harengs" le 12 Février 1429, défaite Française annoncée au préalable par Jeanne à Robert de Baudricourt. Qui l'a dissuadé d'aider Jeanne à partir pour Chinon, avec une escorte de 6 cavaliers en d'armes.

Suite à Chinon, avec les développement de la présence de Jeanne d'Arc et la décision de Charles VII, bien avisé, d'obliger Jeanne d'Arc à aller subir, ce qui est communémment appelé l'examen de Poitiers.

Suite à la prochaine émission, fin de l'examen de Poitiers et ses conclusions,

décisions de Charles VII (auto-proclamé) pour Jeanne d'arc, et son épopée à partir de Chinon.