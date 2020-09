RCF près de chez vous - émission du 25 septembre 2020

Au sommaire: Un point sur la situation de la cristallerie de Baccarat. Le maire de Baccarat, Christian Gex répond sur l'avenir de la cristallerie, placée sous tutelle judiciaire sur fond de conflit entre sa propriétaire chinoise et ses créanciers. La rectrice déléguée pour l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation, Fabienne Blaise, explique les mesures prises pour que les étudiants puissent travailler en toute sécurité. L'écrivain Élise Fisher présente un ouvrage dont elle a beaucoup apprécié la lecture: "Les lumières d'Oujda", de Marc-Alexandre Oho Bambe. Un récit sous la forme de quêtes à travers l'Afrique et l'Europe. Une touche de spectacles et concerts, avec la rentrée de la Salle Poirel et du Théâtre de Mon Désert. Le programme de la nouvelle saison 2020-2021 vient d'être dévoilé et commence dès ce soir. Enfin, Frère Adrien D'Hardemare livre son dernier chapitre sur comment lutter contre la pornographie, dans sa chronique Théologie et Pop corn.