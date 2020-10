RCF près de chez vous - émission du 27 octobre 2020

Au sommaire: Direction la Place Carnot, à Nancy, où se tient actuellement le célèbre chapiteau rouge et blanc du Cirque Arlette Gruss, jusqu'au dimanche 1er novembre. L'invité du jour est Mireille Picardat, responsable de L'Espace Emploi AGIRC ARRCO Nancy, une structure qui accompagne chaque demandeur d'emploi, en fonction de ses besoins. Claude Guary, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël de Nancy, conclue sa chronique sur l'éducation reçue et transmise et les injonctions qui peuvent en être liées. Enfin, Frère Paul-Adrien d'Hardemare continue sa chronique sur le mariage catholique et il en vient au questionnement suivant: est-il possible de se marier entre catholique et non catholique ?

Pour tout renseignement à propos du Cirque Arlette Gruss, cliquez ici.

Petit aperçu en photos du spectacle 2020 du Cirque Arlette Gruss:



©EliseJeannelle - La mascotte Jack le dromadaire lance le spectacle ©EliseJeannelle - La mascotte Jack le dromadaire lance le spectacle



©EliseJeannelle - Lauria-Maria Gruss et le dressage de chevaux ©EliseJeannelle - Lauria-Maria Gruss et le dressage de chevaux



©EliseJeannelle - Le numéro des animaux exotiques: les dromadaires, les buffles et les ânes



©EliseJeannelle - Le Clown André, avant de se faire attaquer par un faux requin ©EliseJeannelle - Le Clown André, avant de se faire attaquer par un faux requin



©EliseJeannelle - Le Duo LYD, accompagné d'Alexis et Eros Gruss, dans un quatuor d'acrobaties à bicyclette ©EliseJeannelle - Le Duo LYD, accompagné d'Alexis et Eros Gruss, dans un quatuor d'acrobaties à bicyclette



©EliseJeannelle - La funambule Katia Kathriner ©EliseJeannelle - La funambule Katia Kathriner



©EliseJeannelle - La roue Infernale ©EliseJeannelle - La roue Infernale