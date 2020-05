Ré-création-s, le festival en ligne pour les enfants

Ré-création-s : c'est le nom du premier Festival créatif et culturel en ligne créé avec et pour les enfants, qui aura lieu le week-end prochain. Une initiative de Bayam, l'univers digital de Bayard et Milan Jeunesse, pour les enfants de 3 à 12 ans, qui propose tous les jours des ateliers créatifs, histoires audio, documentaires, découvertes scientifiques, jeux interactifs, comptines, etc. Ces rendez-vous intelligents permettent à l'enfant d'élargir son univers et de partager de bons moments en autonomie ou en famille. Pendant le confinement, les parents ont peut-être découvert cette application !

Jouer, créer, apprendre et danser

Le festival Ré-création_s invite les enfants francophones du monde entier et leurs familles à vivre une expérience unique. Un Festival pour jouer, créer, apprendre, partager mais aussi danser ... et tout cela, en direct de chez soi !

La journée commencera ce 30 mai avec une "confkids" de 10h30 à 11h30 sur le thème : comment a marché ton cerveau pendant le confinement ? Pendant ces dernières semaines, les enfants ont en effet dû réinventer leurs interractions avec leurs amis, apprendre différemment, utiliser les écrans. Comment leur cerveau s'est-il adapté ? C’est l'objet de cette conférence éducative et récréative, animée par Nawal Abboub, experte en neuro-sciences, et Thomas Villemonteix, chercheur en psychologie.

La soirée Boum Boum

Une rencontre scientifique est programmée l'après-midi avec Bertrand Fichou, le rédacteur en chef du magazine "Images doc", et auteur de l’ouvrage "La naissance du monde en cent épisodes". A 17h30 est prévu un rendez-vous créatif joyeux et solidaire #desfleurspourtous animé par l’artiste Hervé Tullet, en partenariat avec les services culturels de l'ambassade de France aux USA. La journée se terminera de 18h30 à 20h par la Soirée Boum Boum avec les DJ de Radio Nova.