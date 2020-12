A rebours, le nouvel album de la Bourguignonne Ello Papillon

On l'a vue dans les Trapettistes, Elo Jazz Quartet, Médiévalse, et bien d'autres projets musicaux... Elodie nous revient sous le nom d'Ello Papillon avec un projet personnel de compositions. Dans ce nouvel album de 12 titres se mélangent ambiances éléctro pop, chanson française et textes poétiques papillonants.

Ello Papillon nous invite à découvrir son style papillonesque, sa voix tout en nuances et subtilité, ses textes poétiques avec une touche de gravité...

Prêt pour le voyage ? Prenez vos ailes et une bouffée d'oxygène, suivez le papillon !