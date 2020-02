Réconcilier droit canonique et gallicanisme

Louis d’Héricourt était avocat à cette époque et il a cherché comment concilier le droit canonique (le droit de l’Eglise romaine) et les revendication gallicanes.



Aujourd'hui, la chercheuse Nelly Bytchkowsky analyse ce travail et l’ambition de cet avocat. Elle nous présente une thèse sur le sujet au micro de Véronique de Poncheville dans « Que cherchent-ils ? ».

Ce rendez-vous avec les doctorants de nos universités bordelaises est à entendre mardi 25 février à 19h30, rediffusion le jeudi 27 à 11H30, puis disponible en écoute différée ci-dessous ou à la page Internet de l'émission.