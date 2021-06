rediff Le Supermarché participatif et associatif en bonne voie à Metz

Invitée par téléphone :

Jill Gaumet, Membre bénévole du Graoucoop, nous partage son expérience et son enthousiasme autour du projet ambitieux de Supermarché participatif et associatif en développement rapide malgré le confinement !



-Samedi 6 Mars réunion d 'information aux récollets

inscription par email Info@graoucoop.fr



- Samedi 20 mars à 15h30



GraouAgora #1 Réunion

Espace Clovis 7 rue Clovis, 57000 Metz



