Réenchanter le monde ou la foire aux drones

Découvrez la poésie des frères Podalydès. Qui sont " les deux Alfred " du titre ?

Deux doudous, qui vont réunir un trio d'acteurs, les frères Bruno et Benoit PIDALYDES et la radieuse, Sandrine KIBERLAIN, autour d’une croisade poétique et absurde, ou l'enjeu sera de révéler au sens propre, l'enfant caché derrière le monde moderne qui peut nous dévorer ou nous faire rire.

Entre BURLESQUE ET POESIE, un seul mot d’ordre, allez-y, en laissant de côté votre analyse.

Un film pour s'aérer, mais très fort sur l'absurdité du quotidien.