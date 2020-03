Regards sur une grande figure Provençale : Max-Philippe Delavouët.

Max-Philippe Delavouët, ou Mas-Felipe Delavouët en provençal, est un poète et écrivain français d’expression provençale et française.

Un poète, écrivain, éditeur, artiste, à découvrir ou redécouvrir tout au long de cette année à travers une série de manifestations pour fêter le centenaire de sa naissance.



Le Centre Mas-Felipe Delavouët, créé en novembre 2003, se propose de contribuer à la conservation et au rayonnement de l’œuvre du poète. Le Bayle-Vert, membre de la Fédération des Maisons d’écrivain et patrimoines littéraires, est un lieu de mémoire inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.

Il a reçu en 2014 le label Maison des Illustres. Il organise lectures, expositions, escapades, manifestations diverses… et publie chaque année un Cahier consacré à une œuvre du poète.