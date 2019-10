Règlement jeu concours RCF Sarthe

Réglement du jeu RCF SARTHE Metropolitan Opéra de New-York et Comédie Française - Pathé-Le Mans, Superforma et théâtre des Quinconces-L'Espal, scène nationale du Mans Saison 2019-2020

Règlement du jeu concours

Article 1 : ORGANISATION du Jeu

L’association Médias Chrétiens en Sarthe organise des jeux intitulés

« Jeu RCF Sarthe - Opéra et Comédie Française - Pathé Le Mans 2019-2020»

" Jeu RCF Sarthe - Concerts - Superforma 2019-2020 "

" Jeu RCF Sarthe - Théâtre - Quinconces-L'Espal, scène nationale du Mans, 2019-2020 "

Article 2 : Objet du jeu

Le jeu qui est gratuit et sans obligation d’achat consiste : à s'inscrire pour participer à un tirage au sort pour gagner des places de cinéma, concert ou spectacle suivant la semaine en question. Dans le cadre du jeu, un tirage au sort désignera les gagnants parmi les participants. La participation au jeu implique l’acceptation sans réserve des participants du présent règlement dans son intégralité.

Article 3 : Date et durée

Le jeu se déroule du et pour :

« Jeu RCF Sarthe - Opéra et Comédie Française - Pathé Le Mans 2019-2020»

-Semaine du 30 au 6 octobre 2019 - Turandot (Opéra)

-Semaine du 7 au 13 octobre 2019 - La Puce à l’oreille (Comédie Française)

-Semaine du 14 au 20 octobre 2019 - Manon (Opéra)

-Semaine du 28 au 3 novembre 2019 - Madame Butterfly (Opéra)

-Semaine du 11 au 17 novembre 2019 - Aknaten (Opéra)

-Semaine du 9 au 15 décembre 2019 - Wozzeck (Opéra)

-Semaine du 16 au 22 décembre 2019 - La Fourberie de Scapin (Comédie Française)

-Semaine du 20 au 26 janvier 2020 - Porgy and Bess (Opéra)

-Semaine du 17 au 23 février 2020 - Agrippina (Opéra)

-Semaine du 24 au 2 mars 2020 - Le Petit-Maître corrigé (Comédie Française)

-Semaine du 2 au 8 mars 2020 - Le Vaisseau Fantôme (Opéra)

-Semaine du 30 au 5 avril 2020 - Tosca (Opéra)

-Semaine du 27 au 3 mai 2020 - Maria Stuarda (Opéra)

-Semaine du 4 au 10 mai 2020 - Le Malade imaginaire (Comédie Française)



" Jeu RCF Sarthe - Concerts - Superforma 2019-2020 "

Les concerts dont les places sont à gagner sont désignés dans le courant de chaque mois par l'équipe de Superforma et ensuite communiqués à l'antenne par l'équipe de RCF Sarthe.

" Jeu RCF Sarthe - Théâtre - Quinconces-L'Espal, scène nationale du Mans, 2019-2020 "

Les Aveugles (théâtre) 04/10/2019 à 20h - Les Quinconces

Zvizdal [Tchernobyl - si loin si proche] (théâtre et vidéo) 13/11/2019 à 19h - Les Quinconces

La Traviata (opéra) 15/12/2019 à 17h - Les Quinconces

Schippel le bourgeois (spectacle musical) 15/01/2020 à 19h - Les Quinconces

Ben & Luc (danse) 06/02/2020 à 20h - L'espal

Le Pas Grand Chose (conférence) 13/03/2020 à 20h30 - L'espal

Un homme qui fume c'est plus sain (théâtre) 28/04/2020 à 20h - L'espal

Rare Birds (cirque) 08/05/2020 à 19h - L'espal

Les organisateurs se réservent la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée.

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation

4-1 Conditions de participation

Le jeu est ouvert à toutes les personnes majeures ou mineur résidant en France. Pour participer, l’auditeur devra téléphoner ou se signaler par mail durant la période du jeu. L’auditeur appelle le numéro de téléphone ou l'adresse mail énoncés à l’antenne de RCF Sarthe. L’auditeur devra s'inscrire pour participer au tirage au sort du vendredi. L’auditeur devra donner les informations suivantes : nom et prénom, adresse complète, numéro de téléphone, adresse mail valide.

4-2 Validité de la participation

Toute participation au jeu sera considérée comme non valide si : les informations obligatoires communiquées par l’auditeur ne sont pas valides. Si la personne menace ou insulte l’équipe responsable du jeu. Si une fraude manifeste est détectée.

L’organisateur se réserve le droit d’éliminer du tirage au sort tout bulletin de participation qui ne respecterait pas le règlement.

Article 5 : Désignation des gagnants

Les auditeurs se verront inscrits pour le tirage au sort. Le tirage au sort a lieu le vendredi de chaque semaine concerné par le jeu. Dates visibles plus haut. Le nom et prénom des auditeurs ayant rempli les conditions du jeu, se verront inscrits sur un papier. Les papiers seront identiques pour éviter toute fraude. Les papiers seront versés dans un pot commun pour faire le tirage au sort. Comme indiqué ci-dessous, le nombre de gagnants est de 2 (deux) à 3 (trois) par semaine. L’équipe organisatrice tire donc 2 (deux) ou 3 (trois) papiers. Les 2 (deux) ou 3 (trois) papiers indiquent les 2 (deux) ou 3 (trois) gagnants de la semaine.

Article 6 : Désignation des Lots

Concernant le « Jeu RCF Sarthe - Opéra et Comédie Française - Pathé Le Mans 2019-2020»

- 2 (deux) gagnants sont tirés au sort et remportent le lot suivant:

2 (deux) places de cinéma pour la séance de la semaine concernée (voir liste plus haut) au cinéma Pathé Le Mans Quinconces. D’une valeur de 72 euros pour l’Opéra et de 48 euros pour la Comédie Française. Les places donnent accès à la séance indiquée à l’antenne et indiquée oralement à l’auditeur. L’auditeur aura 2 places, une pour lui et une pour la personne de son choix. Il devra se rendre le jour de la séance, au cinéma Pathé Le Mans Quinconces et indiquer aux personnelles du cinéma, son nom et prénom (celui communiqué à l’organisateur) et accédera à la salle de cinéma.

Chaque semaine il y a donc 2 (deux) gagnants, gagnants chacun 2 places, soit un lot total de 4 (quatre) places.

Concernant le " Jeu RCF Sarthe - Concerts - Superforma 2019-2020 "

- 3 (trois) gagnants sont tirés au sort et remportent le lot suivant:

2 (deux) places pour le concert selectionné par Superforma (voir ci dessus) et se déroulant dans l'une des salles adhérentes de l'association Superforma, d’une valeur indicative variable selon le concert désigné. Les places donnent accès au concert indiqué à l’antenne et indiqué oralement à l’auditeur. L’auditeur aura 2 places, une pour lui et une pour la personne de son choix. Il devra se rendre le jour du concert, au cinéma Pathé Le Mans Quinconces et indiquer au personnel d'accueil de la salle concernée, son nom et prénom (celui communiqué à l’organisateur) et accédera au concert.

Chaque semaine il y a donc 3 (trois) gagnants, gagnants chacun 2 places, soit un lot total de 6 (six) places.

Concernant le " Jeu RCF Sarthe - Théâtre - Quinconces-L'Espal, scène nationale du Mans, 2019-2020 "

- 3 (trois) gagnants sont tirés au sort et remportent le lot suivant:

2 (deux) places pour le spectacle de la semaine concernée (voir liste plus haut) et se déroulant aux Quinconces ou à la scène l'Espal, d’une valeur indicative variable selon le spectacle désigné. Les places donnent accès au concert indiqué à l’antenne et indiqué oralement à l’auditeur. L’auditeur aura 2 places, une pour lui et une pour la personne de son choix. Il devra se rendre le jour du concert, au cinéma Pathé Le Mans Quinconces et indiquer au personnel d'accueil de la salle concernée, son nom et prénom (celui communiqué à l’organisateur) et accédera au concert.

Chaque semaine il y a donc 3 (trois) gagnants, gagnants chacun 2 places, soit un lot total de 6 (six) places.

Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants

Les noms et prénoms des gagnants seront utilisés pour le tirage au sort et communiqués à la structure culturelle concernée pour accéder à la salle.

Article 8 : Remise ou retrait des Lots

Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Opérations promotionnelles

Du fait de l’acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l’organisateur à utiliser leurs noms, marques, dénominations sociales et ce à des fins promotionnelles sur tout support de son choix, sans que cette reproduction n’ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le lot gagné.

Article 10 : Données nominatives

Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont enregistrées et utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et à l’attribution de leurs gains.

Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse de l’organisateur: RCF Sarthe - Le Mans, 26 Rue Albert Maignan, 72000 Le Mans.

Article 11 : Responsabilité

Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l’organisateur au titre du Jeu est de soumettre au tirage au sort les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation soit conforme aux termes et conditions du Règlement, et remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent Règlement.

L’organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau et l’absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels.

La participation au Jeu implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet tant en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations.

Article 12 : Cas de force majeure / réserves

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé.

L’organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu’il jugera utile, relative au respect du règlement, notamment pour écarter tout participant ayant effectué une déclaration inexacte ou mensongère ou fraudée.

Article 13 : Litiges

Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du Règlement sera tranchée exclusivement par l’organisateur.

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l’application ou l’interprétation du présent règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et au tirage au sort devra être formulée par écrit à l’adresse suivante : RCF Sarthe - Le Mans, 26 Rue Albert Maignan, 72000 Le Mans.

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu.

Article 14 : Dépôt et consultation du Règlement

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la durée du Jeu à l’adresse suivante : RCF Sarthe - Le Mans, 26 Rue Albert Maignan, 72000 Le Mans.

Article 15 : Consultation du reglement

Une copie du règlement sera adressée gratuitement sur simple demande écrite adressée à l’organisateur par courriel à redaction.lemans@rcf.fr