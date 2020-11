On remet l'apéro (philo) !

Les "apéros philosophiques" portés par Laurent Desplanques se déroulent mensuellement à l'espace La Savoureuse à Giromagny, au pied du ballon d'Alsace. Il s'agit donc ici de développer une conversation philosophique avec des invités, en favorisant l'écoute, la qualité de l'argumentation et la remise en cause de soi, dans la bonne humeur. Cette semaine, la liberté et le combat pour ses idées.

Présenté par Guillaume Jehannin et Laurent Desplanques, professeur d'histoire-géographie en collège.

Avec comme partenaires ce mois-ci :

Nina, collégienne, participante au atelier philo

Jacques Meister, président du théâtre du Pilier à Giromagny

Michel Paget, participant aux apéros philo