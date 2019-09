Renaissance, le 1er Album de Stefany Rydel

Découvrez l’univers musical de Stéfany Rydel avec son premier album intitulé "Renaissance". Stéfany est née un 22 septembre à Villeurbanne. Elle est le fruit d’un amour intense mais compliqué, presque interdit. Elle va donc grandir dans un contexte familial où les fêtes parentales avec les amis prennent le pas sur l’éducation d’une enfant. Dans cet univers où on ne s’occupe pas vraiment d’elle, Stéfany va se frayer un chemin et commence déjà à se mettre en scène en chantant à l’occasion des weekends de fiesta de ses parents. Elle n’a que 5 ans quand elle prend goût au spectacle et aux applaudissements.