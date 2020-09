Rencontre avec Daniel Cario (2ème partie)

Daniel CARIO , né en 1948 au Faouët dans le Morbihan a été ensuite professeur de lettres à lorient . Auteur d'une vingtaine de romans sociaux autour de la Bretagne et des "petites gens" qu'il décrit avec tendresse, il a publié récemment "Bretagne" aux éditions Ouest France dont les photos sont signés Jean Yves GUILLAUME .



Dans cette deuxième partie, il nous parle du rôle de la littérature et nous en profiterons pour visiter sa bibliothèque , au micro de Mélanie LE CAM et Ronan FESTOC