Rencontre avec Martin Moulin et Delphine Geslot

La programmation de la scène nationale du Mans nous permet de découvrir une oeuvre d’un auteur allemand du début du siècle dernier, connu pour ses comédies satiriques et grinçantes qui mettent en cause l’ordre hiérarchique et rigide de la société de son époque. L’une de ses comédies le Bourgeois Schippel a été adapté par le compositeur Martin Moulin qui en a fait un opéra de chambre pour comédien et ensemble musique. C’est l’occasion de découvrir non seulement le compositeur mais aussi l’enseignant et l’homme de culture.



Comme nous sommes à l’approche des fêtes, nous avons laissé la place aux enfants et à celle qui met l’art du spectacle au coeur des écoles, Delphine Geslot. Nous l’écoutons parler avec passion de son métier, médiatrice culturelle auprès des jeunes publics.