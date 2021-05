René Tatu, philosophe

Le père Jean-Marie Baertschi et le philosophe Denis Macabrey sont réuni pour

un hommage littéraire au père René Tatu qui fut leur professeur de philosophie et qui enseigna aux grands séminaires de Faverney, Montciel, Dijon et Besançon. Cet ouvrage « La Raison Ardente » est une présentation de l’homme et de son oeuvre.