Réparation des artères : les prothèses vasculaires sous le microscope

Le professeur Nabil CHAKFE, chirurgien des hôpitaux au CHU de Strasbourg et professeur des universités, nous parle de son métier de chirurgien vasculaire. Il répare les artères malades et même très malades. Cette réparation s'effectue en utilisant des prothèses artérielles qui sont tissées à partir de polymères très solides. Malgré cette solidité, il arrive qu'elles se déchirent après avoir été posées chirurgicalement. C'est grave et il faut réopérer. Le GEPROVAS est le groupement européen pour la recherche sur les prothèses, appliquée à la chirurgie vasculaire, que le professeur CHAKFE préside. Il nous explique cette activité unique au monde. Le GEPROVAS est aussi une structure d'enseignement et de simulation pour la formation médicale.