Résonance, le premier projet de la jeune compagnie Hay Que

Cette semaine dans Culture en week-end on parlera de spectacle. Résonance, c’est le nom du spectacle et c’est le premier projet de la jeune compagnie Hay Que, qui l’a préparé en résidence à ‘La maison de la création’ sur le site de la Cité Modèle à Laeken. Et pour en parler c’est Julie Verhoeven qui à joint Christine Servais, chargée de projet du spectacle.

Mais également, vos séquences habituelles :

- Histoire de savoir - Dany : la Librairie des ducs de Bourgogne

- Le plein de bulles : Frédéric Ronsse, de la librairie Flage, nous présente une oeuvre du célèbre écrivain Herman Melville, c’est ‘Bartleby le scribe’ de Jose Luis Munuera qui a fait une adaption BD du roman et qui est publié chez Dargaud

- La petite halte avec un grand texte : Pierre-Paul Delvaux qui s'approfondit sur le sujet ‘il est interdit d’être vieux’.

- La librairie Siloé : Geneviève qui nous parlera du dernier roman de l’auteur Belge Armel Job ‘Sa dernière chance’.



- Cinecure : Y'a quoi à la télé avec Charles Declercq