Restaurer des livres à Tours / Une marque alimentaire de la Région

Au sommaire :

- On s'écarte un peu de l'actualité ce matin pour prendre la direction du Centre de formation de restauration du patrimoine écrit à Tours. Il existe depuis les années 90 et ce centre a déménagé à Tours en 2015. C'est un des rares centres à offrir ce genre de formation, particulièrement pour des personnes qui veulent se reconvertir. Le témoignage justement d'une des élèves, Sylvie Poulain :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

En France on sait réparer des livres depuis longtemps, mais la restauration, elle, qui prend en compte toute la dimension historique d'un ouvrage, est plus récente. Olivier Maupin, restaurateur et directeur du centre.