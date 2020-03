Retour sur les As d'OR du FIJ

Xavier Mateos et Erick Dadat, après avoir pronostiqués les As d'Or du F.I.J. (Festival International du Jeu de Cannes), reviennent sur les jeux qui ont gagnés la fameuse récompense, à savoir : "Attrape rêves" chez les enfants, "Oriflammes" pour les familles et "Res Arcana" pour les experts.