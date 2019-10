Fil rouge : revirements pérennes



- CULTURE DE SENS

"Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini", création radio de Martin Ferron, inspirée de

Contes et légendes de Tunisie (Boubaker Ayadi)



- REMUSICALISER LE MONDE

"Envole-toi" une chanson de Martin Ferron, interprétée par Patrick Olafson



- PEU DE GENS EN PARLENT

"La protection et la restauration des environnements nocturnes : pourquoi c’est si important pour nos santés et la pérennité du Monde



- INITIATIVE INSPIRANTE

Espoir en Haïti, le Jardin Botanique des Cayes, un lieu de recherche sur les plantes médicinales et l’horticulture. Une chronique de Soucaneau Gabriel (Haïti)



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation