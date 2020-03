Riccardo del Fra, contrebassiste de jazz qui a accompagné Chet Baker.

Riccardo del Fra est romain de naissance. Contrebassiste de jazz, il a accompagné Chet Baker pendant 9 ans. Il lui rend hommage dans un double cd "Chet visions" reprenant deux de ses albums "A sip of your touch" et "My chet my song". Une rencontre enregistrée au festival de jazz de La Petite Pierre dans les Vosges.