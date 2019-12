Roland Romanelli, sa plus belle histoire d’amour c’est Barbara.

Roland Romanelli a partagé "à la ville et à la scène" la vie de Barbara pendant 20 ans, l'accompagnant à l'accordéon et aux claviers. Il partage également avec nous d'autres souvenirs avec Jean-jacques Goldman et évoque sa collaboration actuelle avec Laurent Gerra dont il est le directeur musical. Bravo et Merci Laurent Gerra enregistré au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.