Romain Changenot : entre spectacles et livres pour enfants

A la fois musicien et conteur, le Châlonnais Romain Changenot alias Goloso est l’auteur de plusieurs spectacles et livres destinés aux enfants. Dans son univers rocambolesque, les portes dansent et claquent des dents tandis que les chaussons remplacent les touches de son piano. Explorer les sonorités, détourner les objets, il adore ça !