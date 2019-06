Romain Cogitore, réalisateur de "L'autre continent" au cinéma le 5 juin 2019.

"L'autre continent" est le deuxième long métrage de Romain Cogitore. Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. "L'autre continent" est une co-production franco-taiwanaise tournée en partie à Strasbourg avec Déborah François et Paul Hamy.