Rome l'Eternelle

"Rome ne s'est pas faite en un jour", certes, mais on connaît la date de sa fondation et la légende qui l'entoure. La louve allaitant ses petits, les jumeaux Romulus et Remus, l'enlèvement des Sabines, autant d'histoires recoupées par l'archéologie ou embellies par les arts de la peinture et de la sculpture.