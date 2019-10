Rome? La ville éternelle et les amis de Saint Nicolas des lorrains.

Au delà des frontières, à Rome précisément on fête aussi Saint Nicolas. L'église éponyme,achevée en 1632, a fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux depuis 1990. Elle réunit autour du 6 décembre, tous les deux ans ,les pélerins de Lorraine et d'ailleurs .Le président de l'association les amis de ST Nicolas, Gabriel Villeroy de Galhau, et son équipe, oeuvre à l'organisation d'un voyage à thème, cette année "la Rome des empires". Un programme fourni dont vous parle Denis Schaming, chancelier de l'association, au micro de Chantal de La Touanne.