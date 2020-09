Sa double mission de maire d'Azerailles d'abord, de Présidente du village du livre de Foutenoy-La-Joûte (et ses engagements de conseillère départemental) ensuite, occupent tout son temps de vie active et de repos Le service aux autres n'est pas une simple expression pour Rose-Marie Falque, c'est une vocation. Elle nous en parle avec passion et émotion dans Ouvrons les guillemets