Rut Plouda et Denise Mützenberg, invitées des pérégrinations poétiques

Parmi les invités de la prochaine édition et dernière édition du 11 au 13 octobre 2019, Rut Plouda et Denise Mützenberg sa traductrice et éditrice nous proposent une invitation à la découverte de la poésie Suisse. Marion Ciréfice est allée à leur rencontre, chez elles en Suisse.

www.sautefrontiere.fr/pages/les-peregrinations.html