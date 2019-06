Saint-Amand les eaux : la TourAbbatiale 1/5

Cette semaine l'exploration nous emmène près de Valenciennes, à Saint Amand les eaux.

Et on commence cette immersion, avec un reportage à l'abbaye de Saint-Amand, une abbaye bénédictine en activité de 639 à 1790. AUjourd'hui il en reste une tour : et nous partons la visiter avec Madeleine Vatel et son invité.